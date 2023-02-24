Президент Владимир Зеленский 23 февраля, перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого были заслушаны доклады со всех фронтов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что заседание Ставки проходило в расширенном формате. Детальные доклады озвучили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Объединенными силами Сергей Наев, командир оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Эдуард Москалев.

Зеленский рассказал о ситуации на основных направлениях фронта.

"Восток – очень тяжело, больно, но делаем все, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как соответствовать оккупанту. Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся", – сказал Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ продолжает атаковать позиции украинских войск в районе Бахмута, а также ведет наступательные действия по другим направлениям на Донбассе, но безуспешно.

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Оксана Житнюк

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