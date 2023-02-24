UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Восток – тяжело, север – усиливаемся". Зеленский собрал Ставку перед годовщиной войны видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 00:26
Видео: Офис президента
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

Президент Владимир Зеленский 23 февраля, перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого были заслушаны доклады со всех фронтов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что заседание Ставки проходило в расширенном формате. Детальные доклады озвучили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Объединенными силами Сергей Наев, командир оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Эдуард Москалев.

Зеленский рассказал о ситуации на основных направлениях фронта.

"Восток – очень тяжело, больно, но делаем все, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как соответствовать оккупанту. Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся", – сказал Зеленский.

  • По данным Генштаба ВСУ, армия РФ продолжает атаковать позиции украинских войск в районе Бахмута, а также ведет наступательные действия по другим направлениям на Донбассе, но безуспешно.

Читайте также: Зеленский рассказал, как получил звонок о вторжении России: "Они начали"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война годовщина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 