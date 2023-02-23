В Минобороны назвали 10 главных побед Украины за год войны

Заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center к годовщине широкомасштабного наступления России на Украину назвала десять основных побед.

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Она начала с того, что в феврале-апреле 2022 года ВСУ успешно защищали Киев, Чернигов, Сумы и Харьков, а уже в марте-апреле изгнали российских оккупантов с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей.

В апреле Вооруженные Силы уничтожили ракетный крейсер "Москва", а в июне изгнали российскую армию с острова Змеиный.

В июне-августе украинские воины уничтожили системы логистики российских оккупационных войск на Юге и Востоке Украины, а в период с сентября по октябрь изгнали врага из Харьковской и Херсонской областей.

В октябре 2022 – феврале 2023 года были достижения в работе українських систем ПВО, а в декабре 2022 – феврале 2023 года Вооруженные Силы сдержали наступление российской армии на Востоке Украины.

Маляр призвала помнить цену, которую украинский народ платит за свою свободу, и добавила, что битва украинцев за право жить длится 52 недели и более 8 700 часов.

Мілана Головань

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