В Минобороны назвали 10 главных побед Украины за год войны
Заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center к годовщине широкомасштабного наступления России на Украину назвала десять основных побед.
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Она начала с того, что в феврале-апреле 2022 года ВСУ успешно защищали Киев, Чернигов, Сумы и Харьков, а уже в марте-апреле изгнали российских оккупантов с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей.
В апреле Вооруженные Силы уничтожили ракетный крейсер "Москва", а в июне изгнали российскую армию с острова Змеиный.
В июне-августе украинские воины уничтожили системы логистики российских оккупационных войск на Юге и Востоке Украины, а в период с сентября по октябрь изгнали врага из Харьковской и Херсонской областей.
В октябре 2022 – феврале 2023 года были достижения в работе українських систем ПВО, а в декабре 2022 – феврале 2023 года Вооруженные Силы сдержали наступление российской армии на Востоке Украины.
Маляр призвала помнить цену, которую украинский народ платит за свою свободу, и добавила, что битва украинцев за право жить длится 52 недели и более 8 700 часов.
- 25 января 2022 года Маляр заявила, что российские оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.
- 9 февраля она сообщила, что россияне хотят мобилизовать кадетов и осужденных на временно оккупированных территориях Украины из-за больших потерь.
- 15 февраля спикер МО сказала, что ситуация на восточном фронте остается тяжелой, однако украинские военнослужащие наносят россиянам серьезные потери.
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