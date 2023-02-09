Минобороны: РФ несет большие потери. Хотят мобилизовать кадетов и заключенных из оккупации

Россияне хотят мобилизовать кадетов и осужденных на временно оккупированных территориях Украины из-за больших потерь. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, большие потери в живой силе вынуждают оккупантов принимать долгосрочные идеологические и экстренные меры для продолжения тотальной принудительной мобилизации на захваченных территориях.

Она отметила, что оккупанты развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые "кадетские корпуса".

Один из них открылся в Старобельске Луганской области, подобные заведения хотят организовать в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области.

Также продолжается активная агитация заключенных на оккупированных территориях вступать в российские ЧВК — принимаются преступники независимо от уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола.

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Дмитро Гриниченко

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