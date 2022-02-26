Зеленский обсудил с генсеком ООН признание действий РФ как геноцида украинцев

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем лишение права голоса России в Совбезе ООН и квалификацию действий РФ как геноцида украинского народа. Об этом президент написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН", – написал Зеленский.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает заявления российских властей о геноциде против русскоязычного населения на Донбассе "нелепыми".

Гутерриш заявил, что на Донбассе нет геноцида, а введенные туда Россией войска – не миротворцы.

Читайте также: "Скоро трупов будет больше". Украина просит Красный крест увезти тела оккупантов в РФ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.