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Зеленский обсудил с генсеком ООН признание действий РФ как геноцида украинцев

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 20:44
Зеленский обсудил с генсеком ООН признание действий РФ как геноцида украинцев - Фото
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем лишение права голоса России в Совбезе ООН и квалификацию действий РФ как геноцида украинского народа. Об этом президент написал в Twitter.

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"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН", – написал Зеленский.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц считает заявления российских властей о геноциде против русскоязычного населения на Донбассе "нелепыми".
  • Гутерриш заявил, что на Донбассе нет геноцида, а введенные туда Россией войска – не миротворцы.

Читайте также: "Скоро трупов будет больше". Украина просит Красный крест увезти тела оккупантов в РФ

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия ООН геноцид совбез оон
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