Зеленский обсудил с генсеком ООН признание действий РФ как геноцида украинцев
26.02.2022, 20:44
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)
Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем лишение права голоса России в Совбезе ООН и квалификацию действий РФ как геноцида украинского народа. Об этом президент написал в Twitter.
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"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН", – написал Зеленский.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает заявления российских властей о геноциде против русскоязычного населения на Донбассе "нелепыми".
- Гутерриш заявил, что на Донбассе нет геноцида, а введенные туда Россией войска – не миротворцы.
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