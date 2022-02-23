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Генсек ООН: Геноцида на Донбассе нет, россияне – не миротворцы

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 01:23
Генсек ООН: Геноцида на Донбассе нет, россияне – не миротворцы - Фото
Антониу Гутерриш (Фото: EPA-EFE/JASON SZENES)

На Донбассе нет геноцида, а введенные туда Россией войска – не миротворцы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге, посвященном признанию Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Гутерриш подчеркнул, что признание частей Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками" является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Он отметил, что это прямо противоречит принципам Устава ООН, несовместимо с декларацией о дружественных отношениях Генеральной ассамблеи ООН и является смертельным ударом по минским соглашениям.

"Меня также беспокоит извращение концепции миротворчества", – сказал Гутерриш.

Он заявил, что гордится миротворческими операциями ООН, в которых многие "голубые каски" отдали свои жизни для защиты мирных жителей.

"Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, это не беспристрастные миротворцы, они вообще не миротворцы", – заявил генсек ООН.

Он призвал  к немедленному прекращению огня и восстановлению законности.

Генсек ООН заявил, что на Донбассе нет геноцида, в ответ на просьбу прокомментировать соответсвтующее заявление Путина.

"Геноцид – это преступление, которое четко определено, применение этого термина должно осуществляться в соответствии с международным правом", – подчеркнул он и сказал, что на Донбассе нет геноцида.

  • 21 февраля президент России Владимир Путин созвал заседание Совбеза РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оккупированных районов Донбасса.
  • В тот же день Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.

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Наталия Медведева
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Антониу Гутерриш Донбасс геноцид вторжение война
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