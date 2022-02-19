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Канцлер Германии назвал "нелепыми" заявления Путина о "геноциде на Донбассе"

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 16:25
Канцлер Германии назвал
Олаф Шольц (Фото - EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает заявления российских властей о геноциде против русскоязычного населения на Донбассе "нелепыми". Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

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Канцлер также отметил, что Россия пытается изобразить как повод для вторжения тему вступления Украины в НАТО, и это, по его мению, "парадоксально", поскольку "в повестке дня нет этого вопроса".

Шольц повторил, что нападение России на Украину стало бы "серьезной ошибкой" с крупными "политическими, экономическими и геостратегическими издержками" для Кремля.

Он считает, что Россия все еще намерена продолжать переговоры, и сказал, что страны Запада готовы говорить с Россией о ее требованиях безопасности, однако при этом четко различать "законные интересы безопасности" и "необоснованные претензии".

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе "напоминает геноцид". 15 февраля он повторил ложь о "геноциде" против русскоязычного населения Донбасса на совместной пресс-конференции с Шольцем в Москве.

17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на заседании Совбеза ООН сказал, что Россия может использовать разные ложные предлоги для оправдания своего возможного вторжения в Украину, в том числе назвать сфабрикованный ею же инцидент как этническую чистку или геноцид.

  • 15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями ЛНР и ДНР, "независимыми республиками".
  • В ЕС заявили, что такое признание создаст новые территориальные претензии к Украине.
  • В Офисе президента считают, что решение Госдумы идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия. 

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Сергей Бережной
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