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Признание захваченной части Донбасса "республиками" будет политической катастрофой — Шольц

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 18:18
Признание захваченной части Донбасса
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание президентом РФ Владимиром Путиным территорий Донбасса, захваченных контролируемыми Россией боевиками, "республиками", будет "политической катастрофой". Об этом он сказал на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам их переговоров в Москве.

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На вопрос журналистки RT, каково мнение Шольца после общения с президентом Владимиром Зеленским – будет ли Киев выполнять минские соглашения, канцлер ответил иронично: "Что касается несоблюдения минских соглашений, я думаю, что речь идет не о резолюции, которая была принята недавно (имеется в виду сегодняшнее решение Госдумы касательно признания территорий Донбасса, захваченных контролируемыми Россией боевиками, "республиками", – ред.)".

"Если эту резолюцию примут, то это будет политической катастрофой. Я считаю, что к минским соглашениям необходимо вернуться и действовать, согласно определенным критериям", – заявил Шольц.

  • 15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями ЛНР и ДНР, "независимыми республиками".
  • В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории ОРДЛО. 
  • В ЕС заявили, что такое признание создаст новые территориальные претензии к Украине.
  • В Офисе президента считают, что решение Госдумы идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия. 
Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин ордло госдума олаф шольц
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