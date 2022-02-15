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Посол ЕС о решении нелегитимной Госдумы: Создаст дополнительные территориальные претензии

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 15:41
Посол ЕС о решении нелегитимной Госдумы: Создаст дополнительные территориальные претензии - Фото
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Если президент России Владимир Путин признает оккупированные территории Донбасса, о чем его просят депутаты нелегитимной Госдумы, это создаст новые территориальные претензии к Украине. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас в Twitter.

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"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал он.

Посол ЕС о решении нелегитимной Госдумы: Создаст дополнительные территориальные претензии

Сегодня, 15 февраля, нелегитимная Госдума приняла проект постановления Коммунистической партии России об обращении к Путину с просьбой признать оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей: за - 351, 16 – против, один депутат воздержался. 

В Офисе президента Украины заявили, что это обращение идет вразрез с минскими соглашениями и для Москвы должны быть последствия.

  • 19 января 2022 года российские коммунисты зарегистрировали проект постановления об обращении к Путину с просьбой "признать" оккупированные территории Донбасса, на которых они увидели "демократию". 
  • Почти аналогичный проект постановления внесла путинская Единая Россия. "Документом" тоже предлагалось просить президента РФ признать оккупированные территории, но после консультаций с Министерством иностранных дел РФ. 

Читайте также: Кулеба о признании оккупантов Донбасса в РФ: Это будет выход из минских договоренностей

Оксана Житнюк
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