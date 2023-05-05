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Зеленский обсудил шаги по евроинтеграции Украины с руководством Венецианской комиссии

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05.05.2023, 22:27
Зеленский обсудил шаги по евроинтеграции Украины с руководством Венецианской комиссии - Фото
Владимир Зеленский и Клер Бази Малори (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией Венецианской комиссии обсудил выполнение рекомендаций Еврокомиссии в контексте предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Зеленский провел встречу с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) во главе с ее председателем Клер Бази Малори. Он поблагодарил членов делегации за визит и помощь в вопросах усовершенствования национального законодательства.

На встрече обсуждались подготовка и имплементация законодательства, которое касается процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда, а также законы о деолигархизации и национальных меньшинствах.

Зеленский подчеркнул, что Украина "впервые внедряет конкурсную процедуру отбора судей Конституционного Суда" и заявил, что вполне осознает "большую ответственность за проведение честного и прозрачного конкурса".

Президент сказал, что надеется на поддержку Венецианской комиссии и уверен в успешном реформировании Конституционного Суда, и подтвердил готовность продолжать тесное взаимодействие с Венецианской комиссией для обеспечения результативных реформ в соответствии с европейскими стандартами.

  • В декабре 2023 года Рада приняла закон о КСУ, в котором совещательная группа экспертов (СГЭ) состоит из шести членов: троих – по квоте власти, еще троих – по квоте международных партнеров. Это создает риск для независимости КСУ, заявили эксперты.
  • 19 декабря Венецианская комиссия рекомендовала добавить в СГЭ седьмого эксперта по международной квоте, однако президент Зеленский подписал принятый Советом закон, где экспертов в СГЭ – шесть.
Сергій Бережний
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конституционный суд реформы венецианская комиссия Клер Бази Малори
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