Зеленский объявит 23 января днем национального траура из-за пожара в Харькове
22.01.2021, 13:10
Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)
Завтра, 23 января, будет объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью 15 человек при пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами во время поездки в Харьков, сообщает пресс-служба президента.
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"Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне", – заявил Зеленский.
- Вчера, 21 января 2021 года, в Харькове возник пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 15 человек, 11 пострадали.
- Местные власти заявили, что пансионат для пожилых был незаконным.
- ГБР открыло уголовное дело, будет проверена информация о ненадлежащем исполнении обязанностей работниками ГСЧС во время проверок пожарной безопасности.
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