Зеленский "очень доволен" работой Пристайко

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский официально представил коллективу Министерства иностранных дел нового его руководителя Вадима Пристайко. Трансляцию мероприятия вела Facebook-страница Офиса президента.

"Иногда есть сложные решения и разговоры. Были очень сложные, скажем так, звонки с очень сложными людьми, во время и после которых нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал", - сказал глава государства.

По его словам, одна из главных войн - дипломатическая, "и я хочу вас (дипломатов, - ред.) поблагодарить за то, что вы ежедневно защищаете Украину и наши границы".

В свою очередь, Пристайко сообщил, что дипкорпусу, "в общем, ничего больше не надо" для эффективной работы, но добавил под смех присутствующих, "может, разве что немного денег".

Зеленский также "позавидовал" дипломатам по поводу места расположения здания МИД, но со смехом успокоил их: Офис президента "не хочет захватить это здание": "Диктаторства в Украине нет".

29 августа 2019 года Рада проголосовала за назначение Пристайко главой МИД.

3 сентября он приехал с "нормандской" встречи и заявил, что есть некое тайное соглашение.

Читайте также: Пристайко о войне: Наша задача - максимально быстро решить