Зеленский ответил на петицию об отмене неприкосновенности народных депутатов: Уже отменили

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене неприкосновенности народных депутатов, сокращении количества парламентариев и уменьшении им заработной платы. Его ответ опубликован на сайте Офиса президента.

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Президент отметил, что еще 3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

В ноябре 2022 года Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.

"Следовательно, действующая редакция статьи 80 Конституции Украины не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность", – написал он.

Однако президент отметил, что Основной закон гарантирует нардепам индемнитет – защиту депутата от преследования за политические решения или высказывания в парламенте и его органах. Исключение составляет ответственность за оскорбление или клевету.

Также закон "О статусе народного депутата Украины" устанавливает, что досудебное расследование в отношении нардепов, сообщение им о подозрении, задержании, избрании в отношении их меры пресечения, проведении следственных и негласных следственных действий определяются Уголовным процессуальным кодексом.

Зеленский заметил, что проект закона об уменьшении количества народных депутатов уже готов к рассмотрению, однако в условиях военного положения Верховная Рада не может внести изменения в Конституцию.

Относительно уменьшения зарплат народным депутатам президент отметил, что соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении в парламенте.

По этим проектам планируется установление нардепам "минимальной заработной платы и отмена необоснованных льгот и привилегий на период действия правового режима военного положения".

Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Стефанчуку по поводу этих законодательных инициатив.

Соответствующая петиция появилась на сайте ОП 1 марта 2023 года и собрала необходимые 25 000 подписей. Ее автором является Алла Гринкевич.

Текст петиции: "Прошу, Вас Господин Президент, отменить неприкосновенность с народных депутатов, чтобы они могли нести ответственность за свои поступки. А также внесите изменения в Конституцию Украины, чтобы уменьшить количество депутатов, их заработную плату. Люди возмущены, что народные депутаты не несут уголовную ответственность. Поэтому прошу принять это решение о снятии неприкосновенности с народных депутатов".

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