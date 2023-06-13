Зеленський відповів на петицію щодо скасування недоторканності народних депутатів: Вже скасували

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скасування недоторканності народних депутатів, скорочення кількості парламентарів і зменшення їм заробітної плати. Його відповідь опублікована на сайті Офісу президента.

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Президент зазначив, що ще 3 вересня 2019 Верховна Рада ухвалила зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів.

У листопаді 2022 року Конституційний Суд визнав цей закон відповідним Конституції.

"Відтак, чинна редакція статті 80 Конституції України не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність", – написав він.

Проте президент зазначив, що Основний закон гарантує нардепам індемнітет – захист депутата від переслідування за політичні рішення або висловлювання у парламенті та його органах. Виняток становить відповідальність за образу чи наклеп.

Також закон "Про статус народного депутата України" встановлює, що досудове розслідування щодо нардепів, повідомлення їм про підозру, затримання, обрання щодо них запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом.

Зеленський зауважив, що проєкт закону про зменшення кількості народних депутатів уже готовий до розгляду, проте в умовах воєнного стану Верховна Рада не може внести зміни до Конституції.

Щодо зменшення зарплат народним депутатам президент зазначив, що відповідні законопроєкти вже є на розгляді у парламенті.

За цими проєктами планується встановлення нардепам "мінімальної заробітної плати та скасування необґрунтованих пільг і привілеїв на період дії правового режиму воєнного стану".

Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука щодо цих законодавчих ініціатив.

Відповідна петиція з'явилась на сайті ОП 1 березня 2023 року і зібрала необхідні 25 000 підписів. Її авторкою є Алла Грінкевич.

Текст петиції: "Прошу, Вас Пане Президенте, скасувати недоторканність з народних депутатів, щоб вони могли нести відповідальність за свої вчинки. А також внесіть зміни в Конституцію України, щоб зменшити кількість депутатів, їхню заробітну плату. Люди обурені, тим що народні депутати не несуть кримінальну відповідальність. Тому прошу прийняти це рішення про зняття недоторканності з народних депутатів".

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