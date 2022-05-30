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Зеленский перед Евросоветом посчитал, как выросла агрессия России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 20:11
Зеленский перед Евросоветом посчитал, как выросла агрессия России против Украины - Фото
Скріншот: виступ Зеленського перед Європейською радою

Президент Владимир Зеленский выступил перед Европейским советом. Он сравнил, насколько возросла агрессия РФ против Украины почти за два месяца.

Он заявил, что 8 апреля от действий россиян в Украине было разрушено 928 детсадов, школ и университетов. На сегодняшний день эта цифра составляет 1 888.

"Россия применила 2 400 различных ракет против нас, мирного населения. А к 8 апреля применили около тысячи. Вот такой прогресс их агрессии. [...] Думаю каждому и каждой из вас должен быть очевидный прогресс в санкциях за эту агрессию" , – сказал Зеленский.

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Катерина Амеліна
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европейский совет Владимир Зеленский российские ракеты
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