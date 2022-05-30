Зеленский перед Евросоветом посчитал, как выросла агрессия России против Украины

Президент Владимир Зеленский выступил перед Европейским советом. Он сравнил, насколько возросла агрессия РФ против Украины почти за два месяца.

Он заявил, что 8 апреля от действий россиян в Украине было разрушено 928 детсадов, школ и университетов. На сегодняшний день эта цифра составляет 1 888.

"Россия применила 2 400 различных ракет против нас, мирного населения. А к 8 апреля применили около тысячи. Вот такой прогресс их агрессии. [...] Думаю каждому и каждой из вас должен быть очевидный прогресс в санкциях за эту агрессию" , – сказал Зеленский.

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Катерина Амеліна

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