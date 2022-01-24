Европейский совет о безопасности: Упоминаниям о "сферах влияния" нет места в 21 веке

Сегодня, 24 января, Европейский совет утвердил выводы по ситуации с безопасностью. В документе европейскую безопасность называют неделимой и призывают не упоминать о "сферах влияния". Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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"Европейская безопасность неделима. Любой вызов европейскому порядку безопасности влияет на безопасность ЕС и его государств-членов", – сказано в сообщении.

В документе осуждается агрессия России в отношении Украины, Кремль призывают участвовать в переговорах "для устойчивого и мирного разрешения конфликтов". Подчеркивается, что "упоминаниям о "сферах влияния" нет места в 21 веке".

Европейский совет продолжит координировать действия и будет настаивать на дискуссиях "по вопросам, влияющим на безопасность и стратегические интересы", в том числе с участием России.

Совет будет сотрудничать с США, НАТО, Украиной и другими странами-партнерами для "противодействия кибер- и гибридным атакам, манипулированию иностранной информацией, вмешательству, дезинформации".

24 января 2022 года Госдеп приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

В отличие от американцев, Эстония не будет эвакуировать работников своего посольства в Украине.

МИД считает преждевременным решение Госдепа об обязательном выезде из Украины членов семей американских дипломатов и добровольном выезде самих госслужащих США.

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Яна Катасонова

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