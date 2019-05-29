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29.05.2019, 14:54

Зеленский передал в Раду свой законопроект об импичменте

Зеленский передал в Раду свой законопроект об импичменте - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сразу после инаугурации глава АП Андрей Богдан﻿ обещал, что такой документ перед регистрацией в парламенте вынесут на публичное обсуждение

Президент Владимир Зеленский передал в Верховную Раду собственный проект закона об импичменте. Об этом на брифинге заявил его представитель в парламенте Руслан Стефанчук.

В Раду передали проект закона об особой процедуре отстранения президента от должности (импичмент).

Вместе с законопроектом направлено обращение-напоминание, чтобы парламентарии не забыли о зарегистрированном уже проекте закона №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Это было бы честно, если бы вместе эти два законопроекта мы провели", - сказал Стефанчук.

На уточняющий вопрос, отличается ли проект об импичменте от ранее зарегистрированных, он сказал: "Такого законопроекта, как у нас, нет <...> Целостного законопроекта об импичменте как отдельной процедуры сегодня в Верховной Раде нет".

Таким образом, команда Зеленского не выполнила обещание, которое 21 мая дал глава АП Андрей Богдан: он говорил, что документ перед внесением в Раду вынесут на публичное обсуждение.

Пятый президент Петр Порошенко призывал Раду принять закон об импичменте еще 9 апреля - после первого тура проигранных им выборов.

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Теги: Владимир Зеленский, импичмент, Руслан Стефанчук
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