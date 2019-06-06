Зеленский пишет, что "четвертая власть" не дает ему расслабиться

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Журналисты должны "не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим" властям. Так в Facebook поздравил с профессиональным праздником работников СМИ президент Владимир Зеленский.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе", - пишет он.

Этот профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров отмечается в Украине 6 июня. День журналиста Украины был установлен 25 мая 1994 года указом первого президента Леонида Кравчука.

Пятый президент Петр Порошенко также вспомнил о дате, поздравив "тех, кто в буре информационной войны несет нам мир правды".

В начале января, когда журналисты Радио Свобода расследовали и выяснили, что у кандидата в президенты Зеленского есть бизнес в России, он заявил им в ответ на просьбу о комментарии: "Я вам ничего не должен".

Вчера второй президент Леонид Кучма, которого Зеленский вернул в минскую группу, после переговоров там с РФ предложил "не стрелять в ответ" в Донбассе.