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06.06.2019, 09:48

Зеленский пишет, что "четвертая власть" не дает ему расслабиться

Зеленский пишет, что "четвертая власть" не дает ему расслабиться - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

За журналистами "должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды", отметил в День журналиста глава государства

Журналисты должны "не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим" властям. Так в Facebook поздравил с профессиональным праздником работников СМИ президент Владимир Зеленский.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе", - пишет он.

Этот профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров отмечается в Украине 6 июня. День журналиста Украины был установлен 25 мая 1994 года указом первого президента Леонида Кравчука.

Пятый президент Петр Порошенко также вспомнил о дате, поздравив "тех, кто в буре информационной войны несет нам мир правды".

В начале января, когда журналисты Радио Свобода расследовали и выяснили, что у кандидата в президенты Зеленского есть бизнес в России, он заявил им в ответ на просьбу о комментарии: "Я вам ничего не должен".

Вчера второй президент Леонид Кучма, которого Зеленский вернул в минскую группу, после переговоров там с РФ предложил "не стрелять в ответ" в Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, журналистика, день журналиста
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