Зеленский поблагодарил делегацию Конгресса США за помощь

Конгресс США (Фото: depositphotos.com)

На конференции в сфере безопасности в Мюнхене президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом и поблагодарил за помощь Украине. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подчеркнул значение военной и безопасности помощи, которую Украина получает от США, и выразил надежду на увеличение ее объемов и расширение направлений.

Глава государства также отметил, что начала реформы в правоохранительной системе, перезапустила Генеральную прокуратуру, инициировала много экономических реформ.

Также речь шла о реформировании сектора безопасности и обороны, в частности оборонной промышленности по стандартам стран-членов НАТО. Зеленский пообещал "полную перезагрузку" Укроборонпрома. Также он проинформировал о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию на Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США.

12 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете, в который добавлены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

Читайте также: Конгресс США согласовал сотни миллионов долларов помощи ВСУ