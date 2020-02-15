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Зеленский поблагодарил делегацию Конгресса США за помощь

Зеленский поблагодарил делегацию Конгресса США за помощь - Фото
Конгресс США (Фото: depositphotos.com)
15.02.2020, 12:25

Президент считает, что в переговорном процессе на Донбассе необходимо более активное участие США

На конференции в сфере безопасности в Мюнхене президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом и поблагодарил за помощь Украине. Об этом сообщает Офис президента. 

Зеленский подчеркнул значение военной и безопасности помощи, которую Украина получает от США, и выразил надежду на увеличение ее объемов и расширение направлений.

Глава государства также отметил, что начала реформы в правоохранительной системе, перезапустила Генеральную прокуратуру, инициировала много экономических реформ.

Также речь шла о реформировании сектора безопасности и обороны, в частности оборонной промышленности по стандартам стран-членов НАТО. Зеленский пообещал "полную перезагрузку" Укроборонпрома. Также он проинформировал о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию на Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США.

  • 12 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете, в который добавлены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

Читайте также: Конгресс США согласовал сотни миллионов долларов помощи ВСУ

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