Зеленский поблагодарил Эрдогана за генераторы и обсудил расширение зерновой инициативы

Президент Владимир Зеленский выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку и обсудил с ним расширение зерновой инициативы. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Продолжение диалога с президентом Турции Эрдоганом. Спасибо за то, что приютили украинских детей и предоставили сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", – написал Зеленский.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что в рамках "зерновой инициативы" за четыре месяца удалось вывезти из Украины более 13 млн тонн аграрной продукции и высказался за то, чтобы начать вывоз этим коридором другой продукции.

9 декабря Зеленский обвинил Россию в торможении работы Черноморской зерновой инициативы. Некоторые суда с украинским зерном вынуждены ждать проверку более месяца.

Украина экспортировала 50,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму $21,1 млрд за 11 месяцев текущего года, несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии России.

Сергій Бережний

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