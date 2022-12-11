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Зеленский поблагодарил Эрдогана за генераторы и обсудил расширение зерновой инициативы

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 17:31
Зеленский поблагодарил Эрдогана за генераторы и обсудил расширение зерновой инициативы - Фото
Владимир Зеленский и Эрдоган (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку и обсудил с ним расширение зерновой инициативы. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Продолжение диалога с президентом Турции Эрдоганом. Спасибо за то, что приютили украинских детей и предоставили сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", – написал Зеленский.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что в рамках "зерновой инициативы" за четыре месяца удалось вывезти из Украины более 13 млн тонн аграрной продукции и высказался за то, чтобы начать вывоз этим коридором другой продукции.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский реджеп тайип эрдоган зерновой коридор зерновая инициатива Grain from Ukraine
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