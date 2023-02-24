Зеленский подколол немецкого журналиста, спросившего о Путине: У вас лучше знают его мысли

Президент Владимир Зеленский пошутил, что немцам лучше известно о мыслях российского диктатора Владимира Путина, чем ему. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

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Журналист немецкого телевидения подчеркнул, что год назад "все хотели увидеть" Зеленского, но он не покидал Украину, а в последнее время у президента часто происходят поездки, в том числе за границу.

"Вы чувствуете себя в большей безопасности, вы уже меньше предстаете как цель для Путина?" – спросил журналист.

Зеленский в ответ с улыбкой сказал: "Мне всегда казалось, что по поводу мыслей Путина немцы более информированы, чем я".

Отвечая непосредственно на вопрос, Зеленский сказал, что его главная задача – объединение мира в поддержке Украины.

Он подчеркнул, что сейчас в приоритете защита украинского неба и больше другого оружия для украинских сил, и это то, что он обсуждает с союзниками тет-а-тет.

Сегодня министр обороны Германии объявил, что Берлин передаст Украине 18 танков Leopard вместо 14. Таким образом вместе с Португалией и Швецией будет собран батальон "Леопардов" для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц регулярно настаивает на необходимости продолжать общаться с Путиным и "держать каналы открытыми", несмотря на понимание, что шансов на успешный диалог немного.

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Оксана Житнюк

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