Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал ряд законов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В частности, президент подписал избирательный кодекс Украины (№ 396-IX), который Верховная Рада приняла 19 декабря.

Также Глава государства подписал следующие законы:

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку № 418-IX.

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины № 388-IX от 18 декабря 2019 года.

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно продолжения мероприятий, связанных с восстановлением деятельности Государственного акционерного общества Черноморнефтегаз № 399-IX.

- Закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481 № 395-IX.

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде № 390-IX.

- Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг № 394-IX.

- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря № 402-IX.

- Закон о внесении изменений в статью 6 закона Украины о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий) № 430-IX.

- Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга № 425-IX.

- Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога) № 391-IX.

- Закон о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (EURIMAGES)» № 414-IX.

- Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения № 361-IX.

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