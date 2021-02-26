Зеленский подписал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о контроле над выполнением решений СНБО.

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"Ввести в действие решение СНБО от 19 февраля 2021 о состоянии выполнения решений Совета", – говорится в документе.

В указанном решении СНБО Кабмину поручается обеспечить соблюдение органами исполнительной власти решений Совбеза и принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в невыполнении таких решений.

Кроме того, Совбез поручил премьер-министру взять под личный контроль выполнение исполнительной властью решений СНБО.

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Вадим Ребрина

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