Зеленский подписал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о контроле над выполнением решений СНБО.
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"Ввести в действие решение СНБО от 19 февраля 2021 о состоянии выполнения решений Совета", – говорится в документе.
В указанном решении СНБО Кабмину поручается обеспечить соблюдение органами исполнительной власти решений Совбеза и принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в невыполнении таких решений.
Кроме того, Совбез поручил премьер-министру взять под личный контроль выполнение исполнительной властью решений СНБО.
- 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
- 19 февраля СНБО принял решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, в числе которых Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- На сегодняшнем заседании СНБО также, среди прочих, рассмотрит вопрос применения санкций.
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