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Зеленский подписал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО

26.02.2021, 16:41
Зеленский подписал указ об ответственности за невыполнение решений СНБО - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о контроле над выполнением решений СНБО.

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"Ввести в действие решение СНБО от 19 февраля 2021 о состоянии выполнения решений Совета", – говорится в документе.

В указанном решении СНБО Кабмину поручается обеспечить соблюдение органами исполнительной власти решений Совбеза и принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в невыполнении таких решений.

Кроме того, Совбез поручил премьер-министру взять под личный контроль выполнение исполнительной властью решений СНБО.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции снбо
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