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Рассмотрят санкции. В СНБО анонсировали повестку заседания – список тем

26.02.2021, 13:47
Рассмотрят санкции. В СНБО анонсировали повестку заседания – список тем - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Сегодня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит вопрос санкций на своем заседании. Об этом говорится в анонсе повестки заседания на сайте СНБО.

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Как сообщается, СНБО рассмотрит вопросы о:

- применении санкций;

- состоянии расследования дел о госизмене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;

- неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.

Каких-либо фамилий в контексте санкций или расследований в СНБО не назвали.

Отмечается, что также в закрытом режиме Совет обсудит проект стратегии о реинтеграции Крыма.

Новость дополняется…      

Читайте также: Медведчук отреагировал на санкции: Зеленский перешел последние границы

Марк Сировой
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санкции госизмена терроризм снбо заседание
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