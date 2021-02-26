Рассмотрят санкции. В СНБО анонсировали повестку заседания – список тем
26.02.2021, 13:47
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
Сегодня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит вопрос санкций на своем заседании. Об этом говорится в анонсе повестки заседания на сайте СНБО.
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Как сообщается, СНБО рассмотрит вопросы о:
- применении санкций;
- состоянии расследования дел о госизмене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;
- неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.
Каких-либо фамилий в контексте санкций или расследований в СНБО не назвали.
Отмечается, что также в закрытом режиме Совет обсудит проект стратегии о реинтеграции Крыма.
Новость дополняется…
- Предыдущие два заседания СНБО завершились введением санкций. Первое – санкциями против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и каналов Медведчука, второе – против самого лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения.
- Вчера в Офисе президента анонсировали заседание СНБО на 26 января.
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