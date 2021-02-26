Рассмотрят санкции. В СНБО анонсировали повестку заседания – список тем

Сегодня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит вопрос санкций на своем заседании. Об этом говорится в анонсе повестки заседания на сайте СНБО.

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Как сообщается, СНБО рассмотрит вопросы о:

- применении санкций;

- состоянии расследования дел о госизмене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;

- неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства.

Каких-либо фамилий в контексте санкций или расследований в СНБО не назвали.

Отмечается, что также в закрытом режиме Совет обсудит проект стратегии о реинтеграции Крыма.

Новость дополняется…

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Марк Сировой

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