Зеленский подписал закон о медицинском каннабисе

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования – в середине июля 2024 года

Медицинский каннабис (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Об этом стало известно из карточки закона на сайте Верховной Рады.

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Речь идет о регулировании ограниченного обращения каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек каннабиса и тетрагидроканабинола (ТГК).

Авторы закона предложили разрешить ограниченное обращение каннабиса для лечения неврологических заболеваний, хронической боли невропатического происхождения, заболеваний пищеварительного тракта, проблем психического характера и паллиативной помощи исключительно по рецепту врача.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что производство таких лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах: выращивать каннабис смогут только юридические лица, имеющие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. При этом каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Также ограниченное обращение каннабиса вводится для исследования каннабиноидов украинскими учеными и развития фармацевтической отрасли.

Закон вводится в действие через полгода после его опубликования – в середине июля 2024 года.

Подробный разбор закона читайте в большом тексте LIGA.net.

21 декабря 2023 года Верховная Рада приняла закон о регулировании обращения медицинского каннабиса в Украине: "за" проголосовали 248 депутатов.

В тот же день Батьківщина заявила о намерении обратиться в Конституционный суд с требованием отменить результаты парламентского голосования. По мнению лидера Батьківщини Юлии Тимошенко, законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

22 декабря нардепы Батьківщини внесли в Раду проект постановления об отмене решения парламента.

28 декабря спикер Рады выразил убеждение, что закон о легализации медицинского каннабиса вскоре будет подписан, несмотря на попытку Батьківщини блокировать решение парламента.

Уже 16 января 2024 года Рада разблокировала подписание законопроекта – блокирующее постановление было провалено, сообщил нардеп Железняк.

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