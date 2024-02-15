Зеленський підписав закон про медичний канабіс

Закон набуває чинності через пів року після його опублікування – у середині липня 2024 року

Медичний канабіс (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо легалізації медичного канабісу. Про це стало відомо з картки закону на сайті Верховної Ради.

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Йдеться про регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів та настоянок канабісу та тетрагідроканабінолу (ТГК).

Автори закону запропонували дозволити обмежений обіг канабісу для лікування неврологічних захворювань, хронічного болю невропатичного походження, захворювань травного тракту, проблем психічного характеру та паліативної допомоги винятково за рецептом лікаря.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що виробництво таких ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах: вирощувати канабіс зможуть лише юридичні особи, котрі мають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. При цьому кожен кущ матиме індивідуальне кодування, аби відстежувати рух рослин до пацієнта.

Також обмежений обіг канабісу вводиться для дослідження канабіноїдів українськими науковцями та розвитку фармацевтичної галузі.

Закон набуває чинності через пів року після його опублікування – у середині липня 2024 року.

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21 грудня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про регулювання обігу медичного канабісу в Україні: "за" проголосували 248 депутатів.

Того ж дня Батьківщина заявила про намір звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати парламентського голосування. На думку лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко, законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".

22 грудня нардепи Батьківщини внесли до Ради проєкт постанови про скасування рішення парламенту.

28 грудня спікер Ради висловив переконання, що закон про легалізацію медичного канабісу невдовзі буде підписано, попри спробу Батьківщини блокувати рішення парламенту.

Вже 16 січня 2024 року Рада розблокувала підписання законопроєкту – блокувальна постанова була провалена, повідомив нардеп Железняк.

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