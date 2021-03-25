Зеленский подписал закон об освобождении от ответственности производителей вакцин
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от ответственности производителей "экстренных" вакцин от коронавируса и предоставляет Украине возможность участвовать в глобальной программе ООН COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Закон освобождает от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцин, производителя и/или владельца регистрационного удостоверения вакцины от COVID-19, включая их работников, медиков и других лиц, привлеченных к кампании вакцинации.
Ответственность за последствия вакцинации берет на себя государство.
Освобождение от ответственности является условием участия в программе COVAX, которая создана Организацией объединенных наций для обеспечения вакциной бедных стран. Производители освобождаются от ответственности потому, что вакцины разрабатывались в экстренных условиях и их клинические исследования еще продолжаются.
- 18 марта Кабмин внес в Раду законопроект об освобождении от ответственности производителей вакцин от коронавируса. Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что он необходим для получения вакцин по COVAX и прямым договорам с производителями. Степанов также отметил, что фонд для компенсаций на случаи серьезного вреда для здоровья в результате вакцинации планируется создать постановлением Кабмина.
- 19 марта Верховная Рада одобрила законопроект.
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