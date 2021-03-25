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Зеленский подписал закон об освобождении от ответственности производителей вакцин

25.03.2021, 22:47
Зеленский подписал закон об освобождении от ответственности производителей вакцин - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от ответственности производителей "экстренных" вакцин от коронавируса и предоставляет Украине возможность участвовать в глобальной программе ООН COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Закон освобождает от ответственности за любые последствия, вызванные применением вакцин, производителя и/или владельца регистрационного удостоверения вакцины от COVID-19, включая их работников, медиков и других лиц, привлеченных к кампании вакцинации.

Ответственность за последствия вакцинации берет на себя государство.

Освобождение от ответственности является условием участия в программе COVAX, которая создана Организацией объединенных наций для обеспечения вакциной бедных стран. Производители освобождаются от ответственности потому, что вакцины разрабатывались в экстренных условиях и их клинические исследования еще продолжаются.

  • 18 марта Кабмин внес в Раду законопроект об освобождении от ответственности производителей вакцин от коронавируса. Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что он необходим для получения вакцин по COVAX и прямым договорам с производителями. Степанов также отметил, что фонд для компенсаций на случаи серьезного вреда для здоровья в результате вакцинации планируется создать постановлением Кабмина.
  • 19 марта Верховная Рада одобрила законопроект. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский коронавирус вакцина COVAX
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