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Зеленский поменял начальника Управления госохраны: кого на кого

Зеленский поменял начальника Управления госохраны: кого на кого - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
16.10.2019, 10:10

Прежний начальник УГО Алексей Оцерклевич получил погоны генерал-майора и был уволен

Новым начальником Управления государственной охраны стал Сергей Рудь. Соответствующий указ №756/2019 появился сегодня на сайте президента Владимира Зеленского.

До назначения Рудя глава государства указом №754/2019 присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Алексею Оцерклевичу, который занимал эту должность, и следующим указом - №755/2019 - уволил его.

Рудь ранее работал в Институте УГО Киевского нацуниверситета им. Шевченко, где за 2016-й получил зарплаты около 220 000 грн.

По электронной декларации, на него в Киеве записан служебный дом площадью 66,6 кв. м.

Рудь владеет земельным участком 1175 кв. м в селе Слободка Малинского района Житомирской области, и еще одним, куда более крупным (20 000 кв. м), в селе Пилипы-Александровские Виньковецкого района Хмельницкой области. Третий участок (1677 кв. м) в селе Зинькив того же района оформлен на супругу. Там же находится и дом 143,7 кв. м, также оформленный на Ирину Рудь.

Новый начальник УГО ездит на иномарке Skoda Octavia A5 (2012), которую купил за 271 000 грн.

Женат, имеет дочь и сына.

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