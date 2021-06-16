UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Попытка России забрать себе все победы Украины – это политическая клептомания

16.06.2021, 12:59
Зеленский: Попытка России забрать себе все победы Украины – это политическая клептомания - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назвал политической клептоманией попытки России "забрать себе" общее с Украиной историческое и культурное наследие. Об этом он заявил в интервью AFP, AP и Reuters, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский заявил, что не понимает, как россияне могут верить пропаганде о якобы нацистских настроениях в Украине. "Мы столько лет были вместе, был один кинематограф, одна культура, одни театры, книги... Я вообще не могу понять понять, как он (президент России Владимир Путин – ред.) говорит о каком-то "фашизме"! Я не могу это серьезно воспринимать", – заявил Зеленский.

Зеленский назвал информационную войну главным расколом. "Такое впечатление, что они (Россия – ред.) воевали с нацизмом, а мы были нацистами", – заявил он.

По словам Зеленского, Россия пытается забрать себе все победы, которые были у Украины. "Просто забрать себе всю культуру, веру, литературу, победу над нацизмом – это политическая клептомания, другого определения нет", – заявил президент.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский владимир путин нацизм российская пропаганда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 