Зеленский: Попытка России забрать себе все победы Украины – это политическая клептомания
Президент Владимир Зеленский назвал политической клептоманией попытки России "забрать себе" общее с Украиной историческое и культурное наследие. Об этом он заявил в интервью AFP, AP и Reuters, опубликованном пресс-службой Офиса президента.
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Зеленский заявил, что не понимает, как россияне могут верить пропаганде о якобы нацистских настроениях в Украине. "Мы столько лет были вместе, был один кинематограф, одна культура, одни театры, книги... Я вообще не могу понять понять, как он (президент России Владимир Путин – ред.) говорит о каком-то "фашизме"! Я не могу это серьезно воспринимать", – заявил Зеленский.
Зеленский назвал информационную войну главным расколом. "Такое впечатление, что они (Россия – ред.) воевали с нацизмом, а мы были нацистами", – заявил он.
По словам Зеленского, Россия пытается забрать себе все победы, которые были у Украины. "Просто забрать себе всю культуру, веру, литературу, победу над нацизмом – это политическая клептомания, другого определения нет", – заявил президент.
- В январе 2021 года Путин инициировал законопроект о запрете приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне.
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