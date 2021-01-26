Вторая мировая война. Путин поручил запретить приравнивать роли СССР и Германии

Российский президент Владимир Путин поручил подготовить законопроект, запрещающий публично "отождествлять" роли СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войне. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

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Доклад по очертаниям такого законопроекта – до 1 мая. Рассмотреть документ могут во время весенней сессии Госдумы. Ответственным назначен глава нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Что конкретно подразумевается под словами "публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии", не сказано.

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Власти РФ остро реагируют на попытки осудить оба тоталитарных режима и возлагать на СССР вину за развязывание войны. Россия также осуждает декоммунизацию в Украине.

19 декабря 2019-го Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу. Польский МИД назвал пропагандой его слова о том, что войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над вооруженными силами и за происходящим на территории страны.

Также в ноябре 2020-го в Польше были "изумлены" желанием россиян отменить признание Катыни преступлением НКВД.

По состоянию на начало 2021-го уже седьмой год идет необъявленная война России против Украины. РФ при помощи коллаборационистов оккупировала Крым и часть Донбасса.

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Евгений Пилипенко

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