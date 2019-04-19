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19.04.2019, 20:07

Зеленский – Порошенко: Хочу, чтобы ваших людей в политике не было

Зеленский – Порошенко: Хочу, чтобы ваших людей в политике не было - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Кандидат в президент заявил, что "держит кулаки" за это

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, хочет и "держит за это кулаки", чтобы окружения его оппонента Петра Порошенко в политике больше не было. Об этом он заявил во время дебатов, отвечая на вопрос Порошенко.

Послушав вопрос президента, Зеленский сначала отметил: "Я нахожусь не у прокурора, а вам, может, придется встретиться".

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Кандидат в президенты напомнил, что собирается только на один срок и "через пять лет будет другой президент".

"Все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и, если среди них будет потом Коломойский – все сядут за решетку. Но сядут не за две недели, это не обещания сейчас, это серьезное дело, это дело украинское суда, - а сядут тогда, когда нарушат закон", - сказал Зеленский.

Ранее Порошенко заявилчто олигарх Игорь Коломойский якобы перечислил со счетов ПриватБанка на оффшорные счета Зеленского 41 миллион гривень.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты
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