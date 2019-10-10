Зеленский: Порошенко не верит, что он больше не президент

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что пятый президент Петр Порошенко забывает о том, что он больше не глава государства, а его главная ошибка заключается в том, что "ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана". Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Порошенко против разведения войск, Зеленский заявил: "Он почувствовал, что формула Штайнмайера - это ключик, и это в одном кейсе, обсуждаемом на улицах: формула и разведение. Потому что коммуникационно, я считаю, что наши ребята проиграли - мы действительно недокоммуницировали с людьми. Но в наших других шагах - никаких ошибок не было".

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По мнению Зеленского, ошибка Порошенко заключается только в одном - "ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана".

"Его риторика меняется, как и сменился его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он уже в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне есть проблема. Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, он подталкивает людей (к Майдану - ред.) и своими СМИ, и своими действиями - вот он случайно пришел на Майдан" - заявил президент.

На вопрос, не боится ли он, что акции протеста перерастут в новый Майдан: "Я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала и чтобы я был президентом - кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь".

Сегодня с 10:00 президент начинает так называемый пресс-марафон с аккредитованными журналистами Владимир Зеленский

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