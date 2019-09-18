Порошенко: Разведения войск в минских соглашениях нет - видео

Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что минские соглашения не предусматривают разведение войск от линии разграничения в Донбассе. Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады.

"Хочу подчеркнуть: никакого разведения войск в минских соглашениях нет, вы его не найдете. Это элемент, который приближает компонент безопасности, который мы должны установить. Миротворцы, подчеркиваю - не "эскорт-сервис", как хотел Путин, а миротворцы по всей территории Украины. Не базируясь на опыте Приднестровья или Осетии, а миротворы с мандатом ООН", - заявил он.

Миротворческие силы, по словам Порошенко, должны обеспечить безопасность для проведения свободных выборов в Донбассе - с украинскими партиями, по украинскому законодательству и под контролем ЦИК Украины.

Обращаясь к присутствующему на заседании главе МИД Вадиму Пристайко, Порошенко подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях возможны только после восстановления там украинского суверенитета.

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