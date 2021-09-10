Зеленский поручил Кабмину обеспечить реставрацию костела святого Николая в Киеве

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября. Об этом говорится в письме президента на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения – костеле святого Николая, пострадавшем от пожара, и установлению там нового органа", – написал Зеленский.

Он отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

Глава государства также обратил внимание главы правительства на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" – в соответствии с указом президента от 18 августа 2020 года.

О результатах проведенных работ Шмыгаль должен информировать Зеленского ежемесячно.

Вадим Ребрина

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