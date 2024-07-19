Зеленский посетил резиденцию премьера Британии Стармера – фото

Зеленский станет первым иностранным лидером, который лично обратится в кабинет министров с 1997 года

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский прибыл к новоизбранному премьеру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщило издание The Guardian.

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Зеленский станет первым иностранным лидером, лично обратившимся в кабинет министров с 1997 года, отметило издание.

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Стармер назвал визит Зеленского на Даунинг-стрит "настоящим событием в истории".

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть", – поприветствовал премьер-министр Зеленского.

18 июля Зеленский прибыл в Британию – его встретил новый посол Украины, бывший главком Валерий Залужный.

В королевстве он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, созданного после российского полномасштабного вторжения в Украину.

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