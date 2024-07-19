Зеленський завітав до резиденції прем'єра Британії Стармера – фото

Зеленський стане першим іноземним лідером, який особисто звернеться до кабінету міністрів із 1997 року

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський прибув до новообраного премʼєра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомило видання The Guardian.

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Зеленський стане першим іноземним лідером, який особисто звернеться до кабінету міністрів із 1997 року, зазначило видання.

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Стармер назвав візит Зеленського на Даунінг-стріт "справжньою подією в історії".

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити", – привітав прем'єр-міністр Зеленського.

18 липня Зеленський прибув до Британії – його зустрів новий посол України, колишній головком Валерій Залужний.

У королівстві він взяв участь у саміті Європейської політичної спілки, котра була створена після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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