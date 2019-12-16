Зеленский посетит Азербайджан: цель визита

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан, где намерен подписать ряд документов о двухстороннем сотрудничестве двух государств в приоритетных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.