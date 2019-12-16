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Зеленский посетит Азербайджан: цель визита

Зеленский посетит Азербайджан: цель визита - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.12.2019, 09:07

Официальный визит президента в Азербайджан будет длиться два дня

Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан, где намерен подписать ряд документов о двухстороннем сотрудничестве двух государств в приоритетных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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Владимир Зеленский Азербайджан алиев
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