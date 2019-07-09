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09.07.2019, 17:07

Зеленский посетит Чернобыль: 10-километровую зону не перекроют

Зеленский посетит Чернобыль: 10-километровую зону не перекроют - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Несмотря на визит президента, завтра все туристические объекты будут работать в рабочем режиме

Завтра, 10 июля, президент Владимир Зеленский посетит Чернобыльскую АЭС. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Завтра пройдут официальные мероприятия при участии высшего руководства страны", - уточнили в Госагентстве.

Они начнутся в 14:00, планируется передача объекта НБК (новый безопасный конфайнмент, - ред.) от подрядчика Чернобыльской станции.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко отметил у себя в Facebook, что из-за визита президента полностью собираются перекрыть 10-километровую чернобыльскую зону.

"Управление государственной охраны Украины в связи с возможным визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в 10-километровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне", - отмечается в сообщении госохраны.

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Теги: Владимир Зеленский, чернобыль
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