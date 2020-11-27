Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ Южное

Звание героя Украины присвоено посмертно генеральному директору КБ Южное Александру Дегтяреву. Указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте президента.

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В указе Зеленский подчеркивает, что звание героя Дегтяреву присваивается за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства и разработку новейших образцов ракетно-космической техники.

Дегтярев родился 31 октября 1951 года в Кировской области в России. Окончил Ленинградский механический институт по специальности "двигатели летательных аппаратов". Работал в КБ Южное после окончания института, с 1975 года. Академик НАН Украины, доктор технических наук, академик Международной академии астронавтики.

24 ноября Дегтярев скончался из-за коронавирусной болезни.

Денис Юдин

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