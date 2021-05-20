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"Глухого угла для них не будет". Зеленский пояснил смысл законопроекта "об олигархах"

20.05.2021, 12:54
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект "об олигархах" уже готов и его смысл заключается в том, что власти "убивают понятие, смысл и влияние олигархической системы" в Украине. Об этом он сказал во время своей пресс-конференции. 

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По его словам, по этому законопроекту олигархи не могут влиять на масс-медиа, политику и чиновников.

"Но если это будет, то они появятся в специальном реестре, и они могут потерять активы, которые находятся за границей. Никто никого не убивает, все хотят, чтобы большой бизнес оставался. Чтобы они были большими налогоплательщиками, чтобы они могли развивать бизнес и увеличивать количество рабочих мест", – сказал президент.

Зеленский отказался раскрывать имена лиц, которые могут подпасть под перечень олигархов по этому законопроекту. 

Он также отметил, что государство предоставит олигархам время, "чтобы избавится от этого влияния". 

"Глухого угла для них не будет, это нормальный закон, который уважает большой бизнес", – подчеркнул Зеленский. 

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский законопроект пресс-конференция олигархи
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