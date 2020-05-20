Сюр. Зеленский предложил журналисту работать в ОП и самому выбрать должность

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции позвал журналиста, который задал вопрос о кумовстве во власти, работать в Офис президента.

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"Я приглашаю вас работать в Офис президента. Вы сами можете выбрать ответственную должность, я вам нарежу программу, и потом отвечать за свои шаги", - сказал он.

При этом Зеленский заверил, что его помощники в ОП Сергей Шефир и Мария Левченко, с которыми он работал в 95-м Квартале, не получают зарплату от государства.

Зеленский также объяснил кадровую политику, что не может найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми.

не занимался кумовством и ни одного друга или кума на работу не взял. Сегодня Зеленский заверил , что

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