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Сюр. Зеленский предложил журналисту работать в ОП и самому выбрать должность

Сюр. Зеленский предложил журналисту работать в ОП и самому выбрать должность - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.05.2020, 11:55

Зеленский пожаловался журналисту на кадровый голод, когда тот спросил его о кумовстве, и позвал работать в Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции позвал журналиста, который задал вопрос о кумовстве во власти, работать в Офис президента.

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"Я приглашаю вас работать в Офис президента. Вы сами можете выбрать ответственную должность, я вам нарежу программу, и потом отвечать за свои шаги", - сказал он.

При этом Зеленский заверил, что его помощники в ОП Сергей Шефир и Мария Левченко, с которыми он работал в 95-м Квартале, не получают зарплату от государства.

Зеленский также объяснил кадровую политику, что не может найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми.

  • Сегодня Зеленский заверил, что не занимался кумовством и ни одного друга или кума на работу не взял.

Читайте также: "Кумовства у нас не будет". Или будет? Анализ кадровой политики Зеленского

Марк Сировой
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