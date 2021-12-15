Зеленский предложил Алиеву провести в Киеве саммит с участием Эрдогана
Президент Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести в феврале в Киеве саммит с участием главы Турции Реджепа Эрдогана. Об этом Зеленский и Алиев говорили в Брюсселе, сообщает пресс-служба президента Украины.
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Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обратился с просьбой присоединиться к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.
"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", – сказал Зеленский.
Он отметил активизацию двустороннего сотрудничества между странами и напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.
Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности, на необходимости активизации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.
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