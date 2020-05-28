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Зеленский предложил увеличить штрафы за нарушение законов о воинской службе

Зеленский предложил увеличить штрафы за нарушение законов о воинской службе - Фото
Фото: пресс-служба президента
28.05.2020, 20:00

Законопроект, предложенный президентом, также должен ввести новый вид воинской службы для резервистов

Сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3553, который, в том числе, предполагает увеличение административной ответственности за нарушения законодательства о военной службе. Его инициатором стал президент Владимир Зеленский.

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Предложенный законопроект должен примерно в десять раз увеличить размер административных штрафов за нарушения, связанные с прохождением воинской службы.

Так, если он будет принят, нарушители правил военного учета будут платить 510-850 грн штрафа (сейчас 85-119 грн), повторное нарушение будет стоить 850-1700 грн (сейчас 170-255 грн). Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки составят 1700-3400 грн для обычных людей и 3400-5100 грн для должностных лиц (при повторном нарушении - 3400-5100 грн и 5100-8500 грн соответственно). За умышленную порчу или утерю военно-учетных документов с нарушителей будут взыскивать 510-850 грн, при повторных случаях - 850-1700 грн.

Кроме того, законопроектом № 3553 предлагается ввести новый вид службы, а именно - воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Срок службы резервистов будет составлять не более шести месяцев, также им будет полагаться отпуск.

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  • В январе Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 лет.
  • 23 марта президент перенес начало весеннего призыва в армию на май-июль текущего года.

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский законопроект штраф резервисты воинская служба
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