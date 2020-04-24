Коронавирус. В Минздраве рассказали, что будут делать с призывниками

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Призывники будут допущены в ряды Вооруженных Сил Украины только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что точно не заражены COVID-19. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.

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По его словам, Минздрав постоянно работает с Минобороны и другими силовыми структурами.

"У нас происходят ежедневные совместные совещания, где мы проговариваем и принимаем решения, которые должны воздействовать на эпидемическую ситуацию в тех силовых структурах и в оборонных структурах, которые сегодня несут и защищают наши границы", - отметил Ляшко.

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Он считает, что важно сохранить боеспособность армии.

"Будут допускаться люди к местам служения, мест несения службы только после того, как они пройдут обсервацию и будут иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни в места дислокации Вооруженных Сил", - подчеркнул Ляшко.

В Минздраве сообщили, что по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За минувшие сутки зафиксировано 477 новых случаев.

27 марта сообщалось, что коронавирусом заразился замглавы Нацполиции и начальник полиции Киева Андрей Крищенко .

17 апреля у командующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Николая Балана был подтвержден положительный тест на коронавирус.

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