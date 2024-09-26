Зеленский представил План победы членам американского Сената

Встреча Владимира Зеленского и сенаторов (Фото: ОП)

В четверг, 26 сентября, в Вашингтоне президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США во главе с лидером демократов и республиканцев в верхней палате Конгресса Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом. Об этом сообщил Офис президента.

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В ходе встречи Зеленский ознакомил сенаторов с ключевыми пунктами Плана победы.

"Здесь, в столице США, у нас много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", – сказал он.

По словам Зеленского, такие встречи особенно важны именно сейчас, когда перед началом отопительного сезона Россия ужесточает ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры.

Среди тем, которые президент обсудил с членами Сената США, наибольшее внимание уделили ситуации на передовой, первоочередным потребностям армии, совместному производству оружия и ключевым направлениям дальнейшей американской поддержки. Приоритет Украины – дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

Также Зеленский обсудил с американскими законодателями вопрос усиления санкционного давления на Россию и использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

22 сентября президент Зеленский рассказал, что у Украины есть "план Б" на случай, если союзники не поддержат План победы.

По словам главы ОП Ермака, приглашение Украины в НАТО – это часть Плана победы.

24 сентября ABC News сообщило, что План победы Украины состоит из пяти пунктов. В нем прописаны, в частности, точные объемы военной помощи.

Президенты США и Украины встретятся в Вашингтоне 26 сентября для обсуждения Плана победы.

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