Зеленский представил План победы членам американского Сената
В четверг, 26 сентября, в Вашингтоне президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США во главе с лидером демократов и республиканцев в верхней палате Конгресса Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом. Об этом сообщил Офис президента.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
В ходе встречи Зеленский ознакомил сенаторов с ключевыми пунктами Плана победы.
"Здесь, в столице США, у нас много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку", – сказал он.
По словам Зеленского, такие встречи особенно важны именно сейчас, когда перед началом отопительного сезона Россия ужесточает ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры.
Среди тем, которые президент обсудил с членами Сената США, наибольшее внимание уделили ситуации на передовой, первоочередным потребностям армии, совместному производству оружия и ключевым направлениям дальнейшей американской поддержки. Приоритет Украины – дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.
Также Зеленский обсудил с американскими законодателями вопрос усиления санкционного давления на Россию и использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.
- 22 сентября президент Зеленский рассказал, что у Украины есть "план Б" на случай, если союзники не поддержат План победы.
- По словам главы ОП Ермака, приглашение Украины в НАТО – это часть Плана победы.
- 24 сентября ABC News сообщило, что План победы Украины состоит из пяти пунктов. В нем прописаны, в частности, точные объемы военной помощи.
- Президенты США и Украины встретятся в Вашингтоне 26 сентября для обсуждения Плана победы.
Читайте также: WSJ: У Байдена не поражены Планом победы Зеленского, ожидали что-то "более ощутимое"