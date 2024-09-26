Зеленський представив План перемоги членам американського Сенату

Зустіч Володимира Зеленського і сенаторів (Фото: ОП)

У четвер, 26 вересня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на чолі з лідером демократів та республіканців у верхній палаті Конгресу Чаком Шумером і Мітчем Макконнеллом. Про це повідомив Офіс президента.

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Під час зустрічі Зеленський ознайомив сенаторів із ключовими пунктами Плану перемоги.

"Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", – сказав він.

За словами Зеленського, такі зустрічі особливо важливі саме зараз, коли перед початком опалювального сезону Росія посилює ракетні атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Серед тем, які президент обговорив із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам армії, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. Пріоритет України – додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них.

Також Зеленський обговорив з американськими законодавцями питання посилення санкційного тиску на Росію та використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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