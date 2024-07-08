Зеленский прибыл в Польшу, где подпишет договор безопасности с Туском

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский находится с визитом в Польше 8 июля

Дональд Туск и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу, где должен подписать двустороннее соглашение о безопасности с польским премьером Дональдом Туском. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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"Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, а также пообщаются с представителями СМИ", – говорится в сообщении.

У лидеров двух государств также запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидании от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, Эстонией и Литвой.

Последнее такое соглашение было заключено между Украиной и Евросоюзом.

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