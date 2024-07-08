Зеленський прибув до Польщі, де підпише безпекову угоду з Туском

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський перебуває з візитом у Польщі 8 липня

Дональд Туск та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі, де має підписати двосторонню безпекову угоду з польським прем'єром Дональдом Туском. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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"Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ", – йдеться у повідомленні.

У лідерів двох держав також заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Естонією та Литвою.

Остання така угода була укладена між Україною та Євросоюзом.

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