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17.06.2019, 13:13

Зеленский прилетел в Париж для встречи с Макроном: фото

Зеленский прилетел в Париж для встречи с Макроном: фото - Фото
Фото: Twitter Изабель Дюмонт

Встреча с президентом Франции начнется в 14:30 по киевскому времени

Президент Владимир Зеленский прилетел в Париж для встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном

"Добро пожаловать в Париж, господин президент", - написала в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмонт и выложила фото Зеленского и его жены, прибывших в столицу Франции. 

Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, основная тема встречи – война в Донбассе. Это первый официальный визит Зеленского во Францию после вступления в должность.

Завтра, 18 июня, Зеленский встретится с президентом Германии.

31 мая Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Он принял приглашение президента Франции в ближайшее время посетить Париж.

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Теги: Владимир Зеленский, эмманюэль макрон
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