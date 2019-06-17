Зеленский прилетел в Париж для встречи с Макроном: фото

Фото: Twitter Изабель Дюмонт

Президент Владимир Зеленский прилетел в Париж для встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

"Добро пожаловать в Париж, господин президент", - написала в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмонт и выложила фото Зеленского и его жены, прибывших в столицу Франции.

Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, основная тема встречи – война в Донбассе. Это первый официальный визит Зеленского во Францию после вступления в должность.

Завтра, 18 июня, Зеленский встретится с президентом Германии.

31 мая Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Он принял приглашение президента Франции в ближайшее время посетить Париж.