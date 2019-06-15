Зеленский встретится с Макроном: где, когда и что обсудят

Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, в Елисейском дворце. Об этом сообщили в администрации французского президента, передает RFI.

Основная тема встречи – война в Донбассе. Это будет первый официальный визит Зеленского во Францию после вступления в должность. В апреле он встречался с Макроном в качестве кандидата в президенты.

Встреча назначена на 15:30 (14:30 по Киеву).

Как сообщает французская администрация, переговоры дадут президентам "возможность обсудить поддержку Францией программы реформ, которые намерен провести новый президент Украины, крайне динамичное развитие двусторонних отношений, а также перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины в рамках Минских соглашений и при поддержке Франции и Германии в формате нормандского процесса".

Как сообщалось ранее, на 18 июня у Зеленского запланировала встреча с президентом Германии.

24 мая канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Зеленским. Стороны обсудили сотрудничество в нормандском формате.