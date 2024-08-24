Зеленский присвоил Сырскому воинское звание генерала
Александр Сырский (Фото: ОП)

Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины генерал-полковнику Александру Сырскому присвоено воинское звание генерала. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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Также воинские звания присвоены:

  • начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майору Анатолию Баргилевичу – звание генерал-лейтенанта
  • командующему Объединенными силами Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Андрею Гнатову – генерал-майора
  • заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Владимиру Горбатюку – генерал-майора
  • командующему Сил логистики Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Владимиру Карпенко – генерал-майора
  • начальнику главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Александру Комаренко – генерал-майора
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